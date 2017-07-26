（中央社記者尹俊傑北京26日電）美國為遏阻北韓發展核武，計劃制裁更多與北韓往來的陸資企業。中國大陸外交部發言人陸慷今天說，這無助於解決問題，也不會有利於中美在防擴散問題上的互信與合作。



對美方指北韓有再次試射飛彈的跡象，陸慷說，當前朝鮮半島形勢複雜敏感，中國大陸堅決反對任何加劇緊張、激化矛盾的言行，希望所有有關各方保持克制，為緩和朝鮮半島局勢做出建設性努力，而不是相反。



外媒報導，美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）25日說，美國可能很快對北韓實行新制裁，對象包括中國大陸金融機構；美國曾向陸方提供海關協助，以利遏止中國大陸與北韓檯面下貿易。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會。陸慷回應相關提問時重申，中國大陸一貫反對在聯合國安全理事會架構外實施單邊制裁，尤其反對「有關國家」根據自身國內法對中國大陸企業和個人實施「長臂管轄」。



陸慷聲稱，中國大陸一貫「全面準確地」執行聯合國安理會決議，履行自身國際義務。「任何中國企業和個人如果有涉嫌違反聯合國安理會決議的情況發生，我們會依據自己的國內法依法進行查處。」



他說：「美方有關做法不會有助於問題的解決，也不會有利於中美在防擴散問題上的互信與合作。」



另外，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）25日表示，美國與中國大陸就對北韓實行新的聯合國制裁所做的磋商已有進展，但俄羅斯的參與將是「真正的考驗」。



陸慷對此表示，各方對北韓既要保持壓力，也要共同努力儘快緩解朝鮮半島緊張局勢，為恢復接觸和談判營造有利的條件和氛圍。陸方願與有關安理會成員共同努力，爭取早日將朝鮮半島核問題重新納入和平對話解決的「正確軌道」上。



美國財政部6月底宣布，制裁被控替北韓洗錢的中國大陸丹東銀行，及非法與北韓商業往來的中國大陸個人和企業。北京方面對此表達不滿，敦促美方「糾正有關錯誤做法」。1060726