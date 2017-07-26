中巴建交 陸駐巴拿馬代表處變為大使館中央社 (2017-07-26 17:10)
（中央社記者尹俊傑北京26日電）中國大陸外交部發言人陸慷今天公布，中國大陸與巴拿馬6月建交後，中國大陸駐巴拿馬貿易代表處已於7月13日變更為大使館，巴拿馬駐北京使館則在25日正式開館。
據外電報導，巴拿馬外交部25日發表聲明說，巴拿馬駐北京大使館已開設並運作，但大使尚未就職。與此同時，中國大陸商業領袖代表團正在訪問巴拿馬，以開拓投資機會。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會。陸慷回應提問時證實，巴拿馬駐北京使館已於25日正式開館。
陸慷並表示，根據雙方協議，中國大陸駐巴拿馬貿易代表處已於13日正式變更為中國大陸駐巴拿馬大使館，並自當天起履行職能。
巴拿馬6月13日與中華民國斷交，並與中國大陸建交。
中華民國外交部發言人王珮玲7月11日在外交部新聞說明會上表示，中華民國與巴拿馬雙方駐館12日正式關閉，互相撤出外交人員，並停止所有合作及協議。1060726
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