地方中心／台北報導

2.3公尺高的萌樣「熊讚」閃亮現身北市公園!不少路過看見的民眾都停下腳步拍照打卡，直呼好可愛！北市府表示，為迎接世大運，北市在人潮出入頻繁的228和平紀念公園、圓山花博公園及士林官邸設置大型LED熊讚，搭配各重要節點設置的競賽項目綠雕、歡迎牌面，讓來往遊客不分日夜都能和吉祥物熊讚合影留念，一起為世大運宣傳加油。

工務局公園處處長黃立遠表示，配合世大運美化市容，該處在228和平紀念公園、圓山花博公園及士林官邸分別布置「聖火」、「歡呼」、「加油！加油！」及「我最行」4種生動造型熊讚，華燈初上時，醒目亮眼的LED熊讚增添樂趣與熱鬧氛圍，是情侶、朋友下班後約會散步的好地方。另外，公園處發揮綠手指巧思在市區聯外道路、安全島、圓環、公園綠地布置許多立體綠雕，營造活潑盎然的歡迎氣氛；為了延伸創造光影效果，在仁愛圓環、北投公園、臺北車站站前廣場等處則加裝燈光妝點，呈現單純寧靜的視覺。

圓山花博公園「歡呼」造型熊讚

公園處路燈科科長楊森豪說明，4座彩色熊讚高度2.3公尺、寬度2~2.8公尺，不同於一般內裝燈管或燈條照明，為使表面不致產生亮度明暗差異，內部均勻佈設388~555組1.08W之LED光源模組，因此不論白天或夜晚，遠遠就可以清楚看見耀眼奪目的熊讚。至於仁愛圓環、北投公園及臺北車站站前廣場，考量周邊環境特性及亮度，採用暖白色20W的LED投光燈，以簡潔的方式襯托出綠雕及世大運牌面的單純質感。

「聖火」熊讚位於228和平紀念公園內紀念碑對面草坪區，從捷運臺大醫院站2號出口往公園即可看到，「歡呼」熊讚位於圓山花博公園，從圓山捷運站出口往中山北路3段左側之花海區，「加油！加油！」及「我最行」熊讚位於士林官邸福林路大門右側分隔島及左側花圃，搭乘捷運於士林站下車步行穿越中山北路即可到達。家長可以帶著小朋友和公園內的熊讚拍照打卡，共同為世大運說聲「讚」！