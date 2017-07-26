（中央社紐約25日綜合外電報導）美國威斯康辛州一家販賣機公司給員工機會將微晶片植入手中，計畫藉此取代員工證，未來他們將能輕鬆買零食、登入電腦，或是使用影印機。



路透社報導，位於河瀑（River Falls）的「三平方市場」（Three Square Market）國際銷售副總監丹納（Tony Danna）說，約有50名員工同意接受非強制性晶片植入。晶片與一粒米飯的大小和形狀類似。



這種技術與感應式信用卡及用來辨識寵物資料的晶片所使用的科技類似，三平方市場說，它是美國第一家提供員工這項科技的公司。公司共有85名員工。



丹納說，這些晶片由瑞典的BioHax International負責製造，是一項長期測試計畫的一部分，目的在瞭解這種無線電頻率晶片是否能在商業方面廣泛運用。



丹納受訪時表示，「我們做過研究，相當了解這件事。」



三平方市場8月1日將舉行「晶片派對」，屆時員工將藉由類似注射器的儀器，將晶片植入食指與大拇指之間。



根據哥倫比亞廣播公司（CBS），晶片將能取代員工證；植晶片的疼痛程度與穿耳洞差不多。



丹納說，這種無線射頻識別系統（RFID）晶片利用電磁場傳遞訊息，通訊距離小於15公分。（譯者：中央社周莉芳）1060726