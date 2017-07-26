對流旺盛 南投台南高雄豪雨特報中央社 (2017-07-26 16:44)
（中央社記者陳葦庭台北26日電）午後對流旺盛，中央氣象局今天將南投縣、台南市和高雄市大雨特報提升為豪雨特報，其他9縣市也持續發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。
豪雨特報區域包括南投縣、台南市和高雄市；大雨特報區域包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市和屏東縣。1060726
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