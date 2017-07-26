斯里蘭卡國營石油工人因為抗議政府計畫將國營油庫的股份，賣給印度與中國，從25日起舉行無限期罷工，斯里蘭卡政府今天(26日)派出軍隊與警察到2個主要石油分銷站，協助供油作業。

斯國國營「錫蘭石油公司」(Ceylon Petroleum Corporation)工會表示，從25日起的罷工行動，將持續到政府放棄將東北部與南部的油庫設施的股份，出售給印度與中國為止。石油工會的罷工行動，獲得斯國主要左派反對黨的支持。

面對工人與在野黨的反對，斯里蘭卡政府表示，出售國營資產給外國，藉此吸引外資，才能協助斯國發展基礎建設。

警方表示，數百名警員與士兵今天派往國營「錫蘭石油公司」位於首都可倫坡(Colombo)附近的2個主要石油分銷站，並已恢復供應石油。

斯國政府發布聲明說：「從午夜開始，石油分銷已恢復服務。」聲明並指出，「那些未在今天打卡上班的人，石油公司將考慮騰出他們的位子。」

斯國軍方發言人塞納維拉特涅(Roshan Seneviratne)告訴法新社記者說：「軍方協助警察對2個石油分銷站，提供安全保護。」他並表示：「我們也提供那些來上班，協助供應石油的工人安全保障。」

斯里蘭卡石油工人罷工引發島內的燃料危機，從25日晚間開始，出現汽車與卡車在加油站大排長龍的景象。