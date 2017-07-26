中國大陸24日出現罕見示威場面，數萬名的「善心匯」成員聚集於北京市，抗議政府逮捕善心匯董事長，並認定該團體為傳銷組織。對此，北京時事評論員華頗在接受央廣訪問時表示，大陸公安已將抗議人士清場，在各地維穩狀況下，應不致再發生類似事件。而對於善心匯成員可能因此造成的損失，華頗認為，在善心匯封存資產後，受害者只能聽天由命。

媒體報導，這次的上訪示威人數約有6萬至10萬人不等，是自1999年以來的最大規模的群眾抗議集會，引起北京當局出動全市警力維穩。而究竟為什麼會引發如此大的抗議集會？華頗認為，一方面是受網路的推波助瀾，再者是這些善心匯成員，多是社會底層民眾，一旦面對投資可能血本無歸，必然會有所行動。他說：『(原音) 傳銷行為本來就下經濟行為網絡化的一個組織，它本身就具有組織性，尤其現在網絡發達，所以更是組織起起來就更加方便，所以它本身就是一個群體，所以當這個群體利益受到損害的時候，這些人就要挽回自己的損失，所以很容易發生大規模的聚集，所以這次就非常快地到了北京，造成了大規模的聚集，就不奇怪了。』

而在中國大陸公文強力清場後，華頗表示，應該不致再出現類似的情況。但他也指出，善心匯與一般著重經濟傳銷的組織不同，打著是「扶貧濟困、均富共生」等口號，因此吸引了大批的社會底層民眾，格外引發關注，只是在善心匯董事長遭到逮捕，資產可能被凍結的狀況下，成員想要避免損失，恐怕最後只能聽天由命了。他說：『(原音)基本上是封存資產，封存資產，人抓了之後，清理一下資產，最後，我看這些底層民眾受害者就聽天由命。』

根據媒體報導，善心匯的貧困人員只要繳納人民幣3,000元的投資，兩個星期後就能得到人民幣3,900元的回報，以實現資金流通，「共產共享，最終走向均富的社會主義理想化經濟」。但學者批評，善心匯完全包含了繳交入門費取得入門資格，發展下線形成層級關係，發展下線後便有回報等傳銷三大要素。