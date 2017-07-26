陸軍新竹湖口584旅爆發「腦脊髓膜炎」群聚疫情，疾管署今天(26日)表示，已接獲3例通報個案，其中2例經檢驗於中午確認感染，並有1名士兵已發病死亡；另1人檢體還在檢驗中。經醫師評估後，也對118名相關接觸者進行預防性投藥。

疾管署副署長莊人祥表示，疾管署是在23日接獲醫院通報1例疑似流行性腦脊髓膜炎案例，個案為現役軍人，22日發病後隨即就醫，隔日上午死亡。另一家醫院又在23日收治同一營區第2例疑似病例，衛生單位因此擴大疫情調查及防治，疫調後再發現該營區第3例軍人也有疑似症狀。莊人祥：『(原音)目前有3例的通報，已經有2例驗出是奈瑟氏腦膜炎雙球菌，其中包括1例已經死亡，另外1例還在檢驗中。目前針對所有的接觸者一共有191人，經醫師評估後，對其中118位接觸者進行預防性投藥。』

莊人祥說，目前2名病患病情穩定，正接受治療中；群聚相關接觸者包括同連軍人、同住家人及醫護人員共191人，經醫師評估對其中118人進行預防性投藥及健康監測至8月12日。

莊人祥指出，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，可以透過接觸或吸入患者喉嚨、鼻腔分泌物及飛沫感染，潛伏期為2到10天，發病會有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹等症狀，需及時給予抗生素治療。在預防方面，以個人防護為主，民眾應養成勤洗手等良好衛生習慣，保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內，若有疑似感染症狀應儘早就醫。