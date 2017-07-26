【旅遊經 洪書瑱報導】

2016海祭(圖＼新北市政府提供)福隆海水域場(圖＼新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

第17屆「2017貢寮國際海洋音樂祭」即將於本週五(28日)登場，一連三天的活動將為福隆再添青春活力的氣息，民眾除了參加海祭的搖滾派對外，遊程不妨再添加福隆漁港尚青的海鮮，及當地必吃的福隆便當及石花凍，當然還有濱海鐵馬行等。另外，也別忘了8月5日至6日，在新北市貢寮區「龍洞四季灣」，還有「2017龍洞遊艇嘉年華」活動！除此之外，還有沙雕及竹編與漂流木藝術及獨木舟活動等！



東北角遊艇嘉年華到福隆吃海產

夏日的福隆充滿著熱情，不僅可以計劃夏日親海遊程，還能選擇開車自行前往或搭火車至福隆火車站。在火車站附近有許多自行車出租店，換上腳踏車後就可以來場濱海鐵馬行，車站附近有許多在地口味的福隆便當店及消暑又解渴的石花凍，如果想吃新鮮海產，往東騎10分鐘即可到達福隆漁港，漁港內有貢寮漁會輔導的田媽媽景觀餐廳，不僅可以品嘗當地海產、簡餐及石花菜製作的石花凍，還可邊喝咖啡邊欣賞濱海夕陽美景！



福隆漁港夕照福隆便當

除此之外，附近還有著名的東興宮，廟裡供奉著三府王爺，香火鼎盛，廟外還有一大片空地，民眾可以騎乘腳踏車，在福隆漁港漫遊享受海風輕撫臉龐，欣賞港邊沙灘美景。在福隆漁港用完餐後，還可至福隆漁港旁的海水浴場，參加今年7月28日到30日今夏最夯的「貢寮國際海洋音樂祭」，一起享受夏季享「樂」一夏的青春飛揚。



※.藍灣海濱休憩園區還有「2017東北角藍灣框外藝術季」──





雖然福隆沙雕甫結束，但藍灣海濱休憩園區還有「2017東北角藍灣框外藝術季」可欣賞，有美麗的沙灘及「金沙」沙雕作品，而且除了沙雕作品外，還有竹編及漂流木的藝術品，當然少不了海濱能觀賞的林投、木麻黃、馬鞍藤、蜘蛛百合等海濱植物生態！另外在7-8月的週末假日還有「藍灣啤酒節」及10月的「藍灣風鈴祭」等活動！

※.龍門獨木舟基地





另外，喜愛水上活動的民眾，只要事前預約，還能到龍門露營區內「雙溪河畔」的龍門獨木舟基地，划獨木舟體驗，費用(2小時)每人1000元起！

攝影：廖晨光、洪書瑱