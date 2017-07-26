客運追撞轎車衝分隔島（1）中央社 (2017-07-26 16:50)
一輛開往新竹的苗栗客運26日行經苗栗縣頭份市中華路，追撞前方白色自小客車後，撞上中央分隔島，共造成3人輕傷。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 106年7月26日
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