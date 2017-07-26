台東小丑魚館化身海洋夢想館再出發（2）中央社 (2017-07-26 16:50)
全球繁殖小丑魚最多的台東小丑魚主題館，結合科技和生態，化身為「海洋夢想館」，26日重新出發，朝全球性的水族館邁進。中央社記者盧太城台東攝 106年7月26日
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