法扶會籌備原民法律服務中心（1）中央社 (2017-07-26 16:50)
法律扶助基金會26日舉辦原住民族法律服務中心籌備啟動記者會，董事長羅秉成（圖）表示，將以最快的速度讓人力、物力及相關資源到位，預計最快今年12月起開始正式對外服務。（法律扶助基金會提供）中央社記者劉世怡傳真 106年7月26日
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