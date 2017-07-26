台籍詐騙犯泰國設機房遭查獲 遣返回台中央社 (2017-07-26 16:50)
以28歲台籍孟男為首的電信詐騙集團，在泰國曼谷設置海外機房，專騙中國大陸民眾，刑事局與泰國警方合作，逮捕孟男等18名台嫌及2名中國大陸籍人士，台籍嫌犯26日全數遣返回台，押解至刑事局。圖為警方查扣贓證物。中央社記者朱則瑋攝 106年7月26日
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