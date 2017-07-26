泰國電信詐騙案 18台嫌遣返回台（2）中央社 (2017-07-26 16:50)
台灣與泰國警方日前聯手破獲電信詐騙案，查獲詐騙嫌犯共20人，其中14名男子與4名女子是台灣人，18名台籍嫌犯26日中午全數遣返回台，隨後被押解至刑事局。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年7月26日
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