原標題：外媒：阿富汗軍事基地遭塔利班襲擊 至少40人喪生

中新網7月26日電 據俄羅斯衛星網26日報導，Tolo News電視台援引消息人士報導，阿富汗坎大哈省的一個軍事基地遭到塔利班襲擊，至少40名強力人員喪生。

該消息人士稱，襲擊25日晚上發生在哈克萊茲（Khakrez）地區，軍方和武裝分子的衝突持續了約5個小時。

電視台指出，阿富汗當局還沒有就事件做出官方評論。

近幾個月，阿富汗局勢出現顯著惡化。此前已佔領該國大部分鄉村地區的塔利班激進運動開始對大城市發起進攻。