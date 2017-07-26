水中央景觀民宿 坐落田園極簡風建築MOOK景點家 (2017-07-26 15:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
宜蘭坐擁台灣東部的美麗海岸線與廣闊的田園景色，因此有越來越多特色和景觀民宿一間一間開設。位在冬山鄉的一片片田野之中，坐落著一間宛如美術館般的時尚民宿會館「T2會館」，民宿不規則的建築外觀彷彿一座精品館，在夏日金黃與綠油油稻田之中，顯得格外亮眼。此外，這裡最大的特色，是民宿建造在生態水池上方，好似漂浮於水上的建築，就連偶像劇、廣告、雜誌等都曾來此取景。
稻田之中的宜蘭T2會館 (圖／T2會館)
宛如水中央的T2會館 (圖／T2會館)
T2會館可以俯瞰田園之美 (圖／T2會館)
T2會館是由三位好姐妹一同規劃經營，民宿內部挑高寬敞，沒有過多的色調，線條設計簡單內斂，散發出時尚簡潔感；四周以大面的玻璃落地窗打造自然採光，讓客廳在白天即使不開燈也非常明亮。
T2會館室內時尚簡潔 (圖／T2會館)
T2會館沒有過多色調 (圖／T2會館)
T2會館融合現代與大自然 (圖／T2會館)
民宿共有五種房型，包括「水山林」、「水立方」、「水元素」、「水玫瑰」、「水那漾」，每間都有極佳的美景視野與空間，融合了後現代極簡與Villa風格，給人奢侈又舒適的氛圍。
T2會館房間明亮開闊 (圖／T2會館)
T2會館周圍的冬山景點 (圖／T2會館)
T2會館附近的宜蘭伯朗大道 (圖／T2會館)
【Info】
T2會館
地址：宜蘭縣縣冬山鄉東五路12號
飄浮在空中！超夢幻彩虹木屋～宜蘭天空島民宿！
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14565
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