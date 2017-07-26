九號颱風尼莎形成 影響台灣前先小心大雨特報MOOK景點家 (2017-07-26 14:40)
文／MOOK景點家整理報導
颱風接連形成，真正對台灣可能造成影響的九號颱風尼莎（國際命名Nesat，柬埔寨命名），正式於26日中午12:20左右成為輕度颱風，位於菲律賓東方海面上，預計移動路徑往北行，並可能左偏影響台灣東北與北部地區，是否發布海上警報還須密切觀察其動向。
颱風尼莎颱風成形，為輕度颱風。(圖／中央氣象局)
由於對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，26日到27日南投地區、雲林以南地區及臺中以北山區有局部大雨發生的機率，並須注意雷擊及強陣風。正值暑期暑期時段，不少人皆安排出遊，近日需多留意天氣變化狀況，尤其颱風周末是否對台灣造成影響，更需密切留意，小心旅遊外出安全。
令人訝異的壯觀雲海高聳樹林 》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15799
五大絕美仙境在台灣
尼莎颱風走勢。(圖／中央氣象局)
典型夏季氣候時節到來，慎防午後大雨。(圖／中央氣象局)
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