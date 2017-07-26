【大成報記者杜忠聰/臺南報導】國立臺灣歷史博物館(簡稱臺史博)與財團法人華山社會福利慈善事業基金會合作開設「一日學堂」。26日邀請臺南地區2位百歲人瑞和多位近百歲的長輩們，到博物館來體驗上學的滋味。今年102歲，從未上學的陳閬(ㄌㄤ)阿公知道此活動後，搶著報名當第一號學生，一圓兒時上學夢。臺史博為了讓長輩們體驗上課氛圍，達成幼時上學心願，除了應用常設展造景中，實境打造的五零年代教室外，也利用兒童廳手作活動及「臺灣音聲100年」聲音資料，特地為長輩們規劃了「美勞課」和「音樂課」，帶領長輩手作童玩風車，並一起歡唱他們熟悉的童謠〈桃太郎〉及〈天黑黑〉。課程結束後，臺史博館長王長華為兩位百歲人瑞戴上學士帽、撥穗頒證「人類學士證書」，感謝他們以一生辛勞輝映臺灣百年歷史。現場相加起來超過千歲的「學生們」，包含兩位超過百歲的人瑞陳閬(ㄌㄤ)阿公和吳林芙蓉阿嬤，都很投入一日學堂的活動。7歲開始務農的陳閬(ㄌㄤ)阿公說，因為家中經濟需要，他的人生都奉獻給工作，從不知道什麼是上學、上課，一直以來都是自學、看電視認字，更不知道「放暑假」的滋味，本次得知有此活動非常興奮，立刻就報名想當第一號學生。華山基金會指出，根據研究，加強老人的社會參與及社交活動，不僅可強化身體機能及減緩智能退化，更能降低失能風險。因此除免費提供關懷訪視等到宅服務外，更不定期結合社會資源，增進高齡者的社會參與。華山基金會曾帶領二百多名長輩們到臺史博參觀，對館內無障礙服務極為肯定，尤其以「大家的博物館」自許的臺史博，展示的是不同年代的珍貴經驗及生命故事，是跨世代溝通的最佳橋梁，適合各年齡層參觀，更是合作本次活動的首選。館長王長華更表示，邁入高齡化社會，臺史博除積極完善各項無障礙設施，今年更開發「高齡專案」，就是期待透過臺灣常民生活的展示和聲音資料，讓長者享有美好的參觀經驗，強化其社會互動參與機會。邀請大家偕同家中長輩前來臺史博，在安全無礙的環境中，與異世代記憶對話、與家人對話，促進情感交流。