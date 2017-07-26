議長盃三對三籃球鬥牛錦標賽大成報 (2017-07-26 14:12)
府城關懷協會常務理事孫銘鴻表示，協會一直以來都是秉持著，「取之於社會用之於社會」的理念，很感謝呂議員及市議會的支持，讓活動更加順利推動，也歡迎各路高手共襄盛舉，一起在球場上揮灑汗水、活出自我。
呂維胤表示，雖然氣候變遷等因素，現在的夏天戶外高溫屢破歷年紀錄不說，紫外線更不在話下，讓許多想運動的朋友因而做罷宅在家中滑手機打電腦，但台南市立體育場的籃球場有著良好的遮雨棚能阻擋強烈陽光，在此舉辦賽事可放下3C、走出戶外更可盡情的揮灑汗水以球會友，來達到健康、社交兩全其美的概念，也期望透過此次籃球運動，讓有共同喜好的青少年齊聚、互相交流。
此活動由市議員呂維胤服務處與台南市府城關懷協會共同舉辦，組別為(1)國中男子組(2)社青組，各取30隊額滿為止。
比賽日期:106年08月12日
比賽地點:台南市立體育場籃球場
報名資格/人數:凡設籍本市之市民(含就讀本市學校)/每隊3-4人
報名費用/方式: 報名費用:每隊100元(供進入決賽隊伍之便當)/請攜帶身分證明文件(保險用)至本會聯絡處報名，(台南市南區中華西路二段344號/電話06-2636586)或市議員呂維胤服務處(台南市南區大成路二段165號/電話06-2652868)
關鍵字：
上一則：狂偷八盒炒麵 婦人的理由有夠扯
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
瑜珈柱 中空．36吋 瑜珈柱．Vosun 瑜珈柱．18吋 瑜珈柱 P080-618．瑜珈棒 瑜珈柱 36吋．瑜珈柱．牧野屋 瑜珈柱 45cm．Sport 瑜珈柱 瑜珈棒．中空 瑜珈柱．90cm 瑜珈柱．fun sport 瑜珈柱．瑜珈柱 18吋．18吋 瑜珈柱．瑜珈棒 瑜珈柱．台灣製造 36吋 瑜珈柱．台灣製造 18吋 瑜珈柱．公分 瑜珈柱
- 日本siroca crossline 自動研磨悶蒸咖啡機-銀 SC-A1210S
- Max Mara-SPORTMAX 白x水藍色拼接造型長袖襯衫
- Ally愛麗 正四線3M防潑水-乳膠蜂巢式獨立筒床墊-雙人5尺
- │SAMPO│聲寶 低電磁波吹風機 ED-BC12TP
- 【Ray-Ban雷朋】4105摺疊款-基本色系列太陽眼鏡(多款任選均
- Mini Monkey 荷蘭嬰童減壓背帶 (黑色/橘色)
- 【LV】Monogram Idylle系列Rhapsodie MM二用包(中-棕褐M404
- VANGUARD 精嘉 Endeavor 銳麗 ED XF 80A 單筒望遠鏡(公司貨
- 【美妮金飾】轉好運滿福-滿福水晶鑲金墜鍊
- 【LICORNE】entree 媚彩奪目知性不鏽鋼腕錶 紅色 20mm(LT07
中影案 蔡正元妻子洪菱霙出庭【中央社】
男友「不在意一片處女膜」 驚揭少女遭性侵【NOWnews今日新聞】
砸百萬元玩手機遊戲 手遊姐告遊戲公司詐欺【NOWnews今日新聞】
值夜班 花蓮地檢署女法警告男法警性侵【中廣新聞網】
NOW午報》壹電視主播遭散布裸照【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》