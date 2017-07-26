【大成報記者杜忠聰/臺南報導】106年度【議長盃】三對三籃球鬥牛錦標賽即將熱鬧開打，為擺脫現代文明病，以及延續去年賽後頗受好評的口碑，將於106年8月12日在台南市立體育場籃球場一決雌雄，台南市議員呂維胤與台南市府城關懷協會再次攜手合作，呂議員表示，夏日艷陽高照與其曬到流汗，不如一同在籃球場上揮灑汗水，透過球賽的競爭及球技的切磋，來以球會友及培養運動習慣，造就健康、社交兩全其美。府城關懷協會常務理事孫銘鴻表示，協會一直以來都是秉持著，「取之於社會用之於社會」的理念，很感謝呂議員及市議會的支持，讓活動更加順利推動，也歡迎各路高手共襄盛舉，一起在球場上揮灑汗水、活出自我。呂維胤表示，雖然氣候變遷等因素，現在的夏天戶外高溫屢破歷年紀錄不說，紫外線更不在話下，讓許多想運動的朋友因而做罷宅在家中滑手機打電腦，但台南市立體育場的籃球場有著良好的遮雨棚能阻擋強烈陽光，在此舉辦賽事可放下3C、走出戶外更可盡情的揮灑汗水以球會友，來達到健康、社交兩全其美的概念，也期望透過此次籃球運動，讓有共同喜好的青少年齊聚、互相交流。此活動由市議員呂維胤服務處與台南市府城關懷協會共同舉辦，組別為(1)國中男子組(2)社青組，各取30隊額滿為止。比賽日期:106年08月12日比賽地點:台南市立體育場籃球場報名資格/人數:凡設籍本市之市民(含就讀本市學校)/每隊3-4人報名費用/方式: 報名費用:每隊100元(供進入決賽隊伍之便當)/請攜帶身分證明文件(保險用)至本會聯絡處報名，(台南市南區中華西路二段344號/電話06-2636586)或市議員呂維胤服務處(台南市南區大成路二段165號/電話06-2652868)