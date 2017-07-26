【大成報記者杜忠聰/臺南報導】國立臺南大學祭出大學四年最高80萬獎學金，網羅優秀高中生就讀，另對經濟弱勢學生提供多項優惠就學措施，協助順利就讀大學，吸引更多優秀學生選填南大就讀。

南大表示，凡透過大學指考登記分發，以前五志願登記錄取進入南大各學系最高分數，且為該學系所採記每科目皆達前標者，每學期核發獎學金十萬元，歡迎青年學子加入南大。(詳見南大教務處網站：http://academic.nutn.edu.tw)。

而為給予經濟弱勢學生實質鼓勵，讓學生安心求學，南大設有攜手點燈助學金，凡通過審核之學生，每學期核發助學金二萬五千元。此外符合低收入戶學生得減免全額學雜費、補助團體保險費及本校學生宿舍免費住宿；中低收入戶學生得減免60%學雜費及本校學生宿舍優先住宿；特殊境遇家庭子女、孫子女得減免60%學雜費。(詳見南大學務處網站：http://www2.nutn.edu.tw/gac320/2016site/)。

南大表示，希望提供獎學金及多項優惠就學措施，，7月24日至28日下午4時30分止是參加指考學生上網選填分發志願期間，也是就讀大學志願的最後重要抉擇點，提醒考生務必上網登記接受分發，並將臺南大學列為第一個登記志願。

國立臺南大學為南臺灣唯一擁有百年優良校史的精緻型綜合大學，設有教育、人文與社會、藝術、理工、環境與生態及管理學院等6大學院，透過豐富專業師資與連結臺南在地產業，發展在地文化特色。同時開設幼兒、國小、中等及特教等四類教育學程，培育優質教育人員，讓加入南大的學生們在未來具備多元創新之競爭力。

