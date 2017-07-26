【大成報記者杜忠聰/臺南報導】臺南市政府衛生局於25日接獲消保會公布手搖飲料衛生檢驗結果，立即派員前往未符合衛生標準之9家手搖飲料店，進行衛生稽查並抽驗18件檢體送檢驗室檢驗生菌數、大腸桿菌與大腸桿菌群，倘檢驗結果未符合規定，將依食品安全衛生管理法請業者限期改正，屆時複驗仍不合格者依法處3萬至300萬元罰鍰，以確保消費者食用飲冰品之衛生安全。

衛生指標超過標準可能原因包括場所、設施及設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等，衛生局提醒業者應落實衛生自主管理，以免觸法。

衛生局陳怡局長提醒消費者，由於生菌數、大腸桿菌與大腸桿菌群在室溫下平均每15分鐘會分裂一次，不宜放太久，故購買後建議2小時內飲用完畢，以避免產生腸胃道不適之病症，維護民眾自身健康。