溪口仁亨橋修復通車 雲嘉交通更便利NOWnews今日新聞 (2017-07-26 15:47)
嘉義縣溪口鄉到雲林元長之間的便橋「仁亨橋」是當地民眾往返的重要橋樑，經嘉義縣政府監造、設計及規劃同時邀請嘉邑行善團協助約2800萬經費下，26日上午進行通車典禮，雲嘉交通便捷再進一步。
溪口仁亨橋通車典禮由縣長張花冠、議員吳思蓉、陳文忠、詹金繪、林秀琴、溪口代理鄉長孫維聰、新港鄉長林茂盛、農會總幹事劉純婷及嘉邑行善團理事長蔡萬華等貴賓進行剪綵，同時邀請104歲人瑞盧林金女士帶領大家過橋，祈求未來民眾通行安全、順利。
張花冠指出，「仁亨橋」為溪口鄉林腳村通往雲林縣元長鄉的浮水便橋，剛好就建在三疊溪和虎尾溪匯流處，屬於北港溪上游，因位處三溪交界，為雲嘉鄰近鄉鎮務農、就醫及運輸通行的重要聯絡道，今年6月25日曾因大雨造成靠近雲林端處突然塌陷近3公尺，不少林腳村民的農田就在堤防的另一邊，必須繞老遠的路才能到達堤防另一側去務農，因此也緊急邀請各相關單位會勘處理，順利在26日進行通車典禮。
蔡萬華表示，「仁亨橋」長78公尺、寬6公尺，淨高5公尺，採三孔箱涵銜接，每座箱涵長26公尺，於105年11月16日動工，歷時8個月完成通車，當初施工時因水位較高，特別開闢另一條引水道讓水流順利通過，加快工程進度。
關鍵字：
上一則：狂偷八盒炒麵 婦人的理由有夠扯
下一則：台電供電警戒橘燈（1）
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
瑜珈柱 中空．36吋 瑜珈柱．Vosun 瑜珈柱．18吋 瑜珈柱 P080-618．瑜珈棒 瑜珈柱 36吋．瑜珈柱．牧野屋 瑜珈柱 45cm．Sport 瑜珈柱 瑜珈棒．中空 瑜珈柱．90cm 瑜珈柱．fun sport 瑜珈柱．瑜珈柱 18吋．18吋 瑜珈柱．瑜珈棒 瑜珈柱．台灣製造 36吋 瑜珈柱．台灣製造 18吋 瑜珈柱．公分 瑜珈柱
- HAPPYHOME 弗格斯多用途塑鋼製20格置物櫃RU6-KL-5520FF免運
- 【LONGCHAMP】水手風系列條紋棉麻繩索造型手提式化妝包(珊
- Max Mara-SPORTMAX 咖啡x橘色條紋羊毛針織上衣
- 【PRADA】Saffiano三角LOGO牛皮手提斜背包(白X淺藍B2863K-T
- 【LONGCHAMP】混羊皮短把手提/斜背包(小-櫻桃紅1512737-045
- 【Victorinox】Maverick 維氏野戰部隊大三針女錶(VISA-2417
- Ally愛麗 五星飯店用-矽膠-雲端蜂巢獨立筒床墊-雙人5尺
- 【LV】Monogram Sully MM單把肩背包(M40587)
- Max Mara-SPORTMAX 黑藍色格紋方巾/圍巾
- VOVA 凱旋系列9卡透明窗零錢袋上翻式IV紋短夾（黑色）VA104
中影案 蔡正元妻子洪菱霙出庭【中央社】
男友「不在意一片處女膜」 驚揭少女遭性侵【NOWnews今日新聞】
砸百萬元玩手機遊戲 手遊姐告遊戲公司詐欺【NOWnews今日新聞】
值夜班 花蓮地檢署女法警告男法警性侵【中廣新聞網】
NOW午報》壹電視主播遭散布裸照【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》