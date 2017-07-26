溪口仁亨橋通車典禮邀請104歲人瑞盧林金女士帶領大家過橋，祈求未來民眾通行安全、順利。（圖／嘉義縣政府提供 , 2017.07.26）

嘉義縣溪口鄉到雲林元長之間的便橋「仁亨橋」是當地民眾往返的重要橋樑，經嘉義縣政府監造、設計及規劃同時邀請嘉邑行善團協助約2800萬經費下，26日上午進行通車典禮，雲嘉交通便捷再進一步。

溪口仁亨橋通車典禮由縣長張花冠、議員吳思蓉、陳文忠、詹金繪、林秀琴、溪口代理鄉長孫維聰、新港鄉長林茂盛、農會總幹事劉純婷及嘉邑行善團理事長蔡萬華等貴賓進行剪綵，同時邀請104歲人瑞盧林金女士帶領大家過橋，祈求未來民眾通行安全、順利。

張花冠指出，「仁亨橋」為溪口鄉林腳村通往雲林縣元長鄉的浮水便橋，剛好就建在三疊溪和虎尾溪匯流處，屬於北港溪上游，因位處三溪交界，為雲嘉鄰近鄉鎮務農、就醫及運輸通行的重要聯絡道，今年6月25日曾因大雨造成靠近雲林端處突然塌陷近3公尺，不少林腳村民的農田就在堤防的另一邊，必須繞老遠的路才能到達堤防另一側去務農，因此也緊急邀請各相關單位會勘處理，順利在26日進行通車典禮。

蔡萬華表示，「仁亨橋」長78公尺、寬6公尺，淨高5公尺，採三孔箱涵銜接，每座箱涵長26公尺，於105年11月16日動工，歷時8個月完成通車，當初施工時因水位較高，特別開闢另一條引水道讓水流順利通過，加快工程進度。