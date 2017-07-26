台灣三星總經理李載燁（右四）與行動與資訊事業部副總經理李元榮（左四）共同宣布電競隊伍「Samsung TTP Esports」成立。（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.26）

三星持續扎根台灣市場，今（26）日成立電競隊伍「Samsung TTP Esports」，專注手機遊戲「傳說對決」參加比賽，台灣三星預期增加品牌認同度外，也能給予開發新產品必要數據，希望能持續朝向本土化發展。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮表示，12個隊員目前都合宿在一起，包括住宿、設備、薪資等費用，一年成本約千萬以上，並且不會是短期資助，一定會有長期規畫，讓三星能夠深耕台灣，朝向在地化發展。

目前台灣市場上，三星已經沒有販售個人電腦，銷售主力就在手機；李元榮補充，選擇手機遊戲作為主軸，就是要展現三星手機性能，尤其玩遊戲需要好效能，也能藉由數據收集，給予總公司開發新產品依據。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理李元榮表示，藉由成立手遊戰隊，能夠顯示三星手機高效能。（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.26）

至於有沒有機會組成其他遊戲電競隊伍，例如英雄聯盟，李元榮則說，目前沒有相關規畫，畢竟台灣三星主力商品是手機，而且手遊在年輕人接受度相當高，相信手機遊戲電競隊伍，就能夠帶來相當好效益。

針對隊伍經營李元榮補充，甄選隊員時，就已考量理念、形象、團隊等因素，12位隊員每天都會照表操課，未來也會安排不同地區隊伍展開友誼賽，離如香港、大陸、韓國、東南亞等國，讓三星隊伍持續向上發展。