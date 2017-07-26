華碩在臉書公開ZenFone4手機亞太地區代言人背影照，證實代言人就是韓國男星孔劉。（圖／翻攝自華碩官方臉書）

科技大廠華碩 ASUS 日前傳出公司內部進行「人力調整」，又傳出公司狠砸6億元，找來南韓男星孔劉代言即將發表之新品ZenFone4手機，引起外界注目，但華碩並未證實此事。沒想到，日前華碩官方臉書就公布ZenFone4手機亞太地區代言人背影照，吸引大批網友留言直指就是孔劉！搶先證實代言消息屬實。

華碩在官方臉書貼出一張高挑男子凝望遠方的背影照，表示該名男子為ZenFone4手機亞太區代言人，並寫下四大提示，分別為：擁有撼動女孩兒的微笑、比別人會沖咖啡、很會打殭屍、他的心情可以影響天氣。立即吸引眾多網友留言，直說光看背影就知道代言人是韓國男星孔劉。

不過，也有網友認為，華碩身為台灣品牌卻找韓國明星代言似乎有點不搭，感覺很沒說服力，好奇華碩為何找上孔劉，同時也建議華碩下次可找台灣人代言。