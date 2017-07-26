狂偷八盒炒麵 婦人的理由有夠扯NOWnews今日新聞 (2017-07-26 16:20)
真是令人傻眼！日前高雄市一名鍾姓婦人外出買炒麵，並將八盒炒麵掛在機車上去買別的東西，不料此時卻出現一名43歲陳姓婦人，趁機將八盒炒麵偷走！事後警方循線追查陳婦到案，她卻辯稱自己是為了「要餵流浪狗」，讓警方聽了直搖頭。
據《蘋果日報》報導，本月24日中午，高雄市美濃區一名鍾姓婦人外出買了八盒炒麵，不料當時她將買好的炒麵掛在機車把手上，準備去別家麵攤買羹麵時，卻發現炒麵已不翼而飛。事後經調閱監視器畫面發現，一名43歲的陳姓婦人趁機偷走了炒麵，警方循線追緝，將陳婦逮捕到案。
警方指出，陳婦到案後供稱，當時之所以會偷走那八盒炒麵，是為了「要餵流浪狗」；但警方聽聞後只向她表示，就算是為了做愛心公益，但仍舊無法合理化犯罪行為，因此仍將陳婦依竊盜罪嫌送辦。
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