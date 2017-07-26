世大運儀典人員服飾發表 小S出席（2）中央社 (2017-07-26 15:51)
2017台北世大運儀典人員服飾發表會26日下午在台北信義商圈舉行，邀請藝人「小S」徐熙娣（圖）出席宣傳。中央社記者吳家昇攝 106年7月26日
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