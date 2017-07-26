張綱維出席新機隊成立記者會（2）中央社 (2017-07-26 15:50)
遠航董事長張綱維（左）26日出席新機隊成立記者會表示，今年預計引進的4架ATR72-600型螺旋槳飛機，最快會於今年第4季上線，可望增加離島航線班次的密度。中央社記者徐肇昌攝 106年7月26日
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