遠東航空ATR機隊成立（2）中央社 (2017-07-26 15:50)
遠東航空26日舉辦ATR72-600新機隊成立記者會，機隊機師們在新飛機的背板前合影。中央社記者徐肇昌攝 106年7月26日
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