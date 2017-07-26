科技大擂台與AI對話記者會中央社 (2017-07-26 15:50)
科技部26日舉行「科技大擂台 與AI對話 Formosa Speech Grand Challenge」記者會，科技部長陳良基（右）、華碩董事長施崇棠（中）、公共電視董事長陳郁秀（左）出席。中央社記者郭日曉攝 106年7月26日
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