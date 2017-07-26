超狂！安娜貝爾二度訪台 請來終極保鑣護送「亡美」NOWnews今日新聞 (2017-07-26 15:05)
在恐怖電影《厲陰宅》中，最讓觀眾嚇破膽的莫過於「地表最強鬼娃娃」安娜貝爾，因其背後故事太讓人毛骨悚然，進而推出獨立電影《安娜貝爾2：造孽》，電影公司發揮創意，請來好萊塢和NBA大牌指定的維安公司的老闆寶哥，替這位嚇死人不償命的亡美接機，更有民眾煞有其事地跟安娜貝爾拍照，隨即掀起話題。
電影公司為了替《安娜貝爾2：造孽》宣傳造勢，請來第一保鑣寶哥替安娜貝爾接機，只見寶哥專業度十足地替安娜貝爾護駕，模樣帥氣。電影公司甚至還製作看板「歡迎！好萊塢巨星，安娜貝爾二度訪台。」噱頭十足。有網友更打趣說：「我要安娜的簽名。」電影公司粉專小編還搞笑回：「她說好。」讓其他網友又怕又好笑。
▲電影公司為安娜貝爾宣傳造勢，噱頭十足。（圖／翻攝自臉書，2017.07.26）
今（26）日電影公司再度PO出安娜貝爾與公車廣告的同框照片，俏皮喊話粉絲：「天氣太熱，亡美妝有點小融化，大家趕快介紹台灣那裡比較涼，適合小貝女神悠閒喝個下午茶。」電影公司發揮過人創意，在短時間便獲得熱烈討論。有網友笑說：「我若踏進咖啡廳看到亡美小姐...我想我會整個彈出。」更有熱心網友建議：「去坪林的北宜公路比較涼。」
▲安娜貝爾與公車廣告同框。（圖／翻攝自臉書，2017.07.26）
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