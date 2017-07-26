▲小S徐熙娣出席世大運儀典人員服飾發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.07.26）

小S（徐熙娣）今（26）日出席世大運儀典人員服飾發表會，談起王心凌近日私密照外流事件。她建議女生要好好保護自己，避免和另一半拍攝太親密的照片，她說：「我老公也很注意這件事，有時候只是拍些露乳溝的照片，他就會要我馬上刪掉。」小S透露，因為夫妻倆都很容易掉手機，因此老公許雅鈞特別擔心拍了親密照，可能有外流疑慮。

被問到會不會買票參加今年世大運，小S表示會帶女兒們參加，至於老公就不太一定，「因為擔心老公的品味會嚇到大家。」她笑著透露老公喜歡穿「白玫瑰與紅玫瑰」類型的衣服，尤其絲質襯衫更是最愛，連女兒都說：「爸爸很像魔術師。」而最近換上超短髮造型，雖然自己很滿意，不過女兒們似乎不太賞臉，還跟小S說：「這樣很像有兩個爸爸！」逗趣發言，讓所有人哄堂大笑。

▲小S徐熙娣出席世大運儀典人員服飾發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.07.26）

對於下半年，小S透露有「唱片」計畫，因為前段錄影空檔，創作出10幾首歌，詞、曲、編曲全靠自己。「我還把范曉萱找來家裡，要她教我編曲軟體怎麼用。」雖然出輯時間未定，不過預估將會先推出5首新歌，之後再陸續公布。是否將開演唱會？小S則笑著說：「大場地我還是不敢，不過小場地的應該會再辦個1次吧～」

▲小S徐熙娣出席世大運儀典人員服飾發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.07.26）