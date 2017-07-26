







bnt新聞訊 韓國男團BOYFRIEND確定將於8月9日攜新專輯回歸。





BOYFRIEND所屬經紀公司方面26日通過官方SNS發文“2017.08.09 PM 6:00 BOYFRIEND –NEVER END! COMEBACK COMING SOON!”，並公開預告照。此次是BOYFRIEND時隔2年5個月久違回歸歌壇，成員們在黑白風格的預告照中也展現了更加成熟感性的模樣，令人對BOYFRIEND的新專輯充滿期待。





另外，BOYFRIEND的全新專輯將於8月9日正式發行，之後將在韓、日兩國展開活動。王容/文 StarShip娛樂/圖

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