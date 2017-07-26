BOYFRIEND時隔2年回歸 8月9日發表新專輯Wow!NEWS新聞網 (2017-07-26 13:28)
bnt新聞訊 韓國男團BOYFRIEND確定將於8月9日攜新專輯回歸。
BOYFRIEND所屬經紀公司方面26日通過官方SNS發文“2017.08.09 PM 6:00 BOYFRIEND –NEVER END! COMEBACK COMING SOON!”，並公開預告照。此次是BOYFRIEND時隔2年5個月久違回歸歌壇，成員們在黑白風格的預告照中也展現了更加成熟感性的模樣，令人對BOYFRIEND的新專輯充滿期待。
另外，BOYFRIEND的全新專輯將於8月9日正式發行，之後將在韓、日兩國展開活動。王容/文 StarShip娛樂/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
遭親兒控訴說謊 陳子強說話了【NOWnews今日新聞】
狂曬藝人進化史 陳樂融受封「幽默王」【NOWnews今日新聞】
被控訴詐欺？吳宗憲大砲回應：不告她我婊子仔！【NOWnews今日新聞】
崔苔菁為他再現螢光幕 暢談17歲回憶【NOWnews今日新聞】
隋棠一句「保護心凌」回應前男友私密照風波【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》