



bnt新聞訊 韓國男團NU'EST W於25日發表特別單曲「IF YOU」，音源公開後占據多個音源榜1位，成績搶眼。





NU'EST W特別單曲「IF YOU」音源於25日晚6時（韓國時間）公開，公開後便在Bugs、genie、ollehmusic、NAVERMUSIC等音源排行榜拿下實時1位，在其他音源榜也進入上位圈；而在此強勁勢頭下，NUEST此前發表的「Look」、「Hello」、「Love Paint」等歌曲的音源排名也同時上升。除了搶眼的音源成績，“NU'EST W”、“NU'EST”、“IF YOU”等關鍵詞也進入實時熱搜榜，超高人氣和影響力再次得到認證。





另外，NU'EST W特別單曲「IF YOU」音源已於25日公開。王容/文 Pledis娛樂/圖





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