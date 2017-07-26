高我星新東家確定 正式簽約ArtistCompanyWow!NEWS新聞網 (2017-07-26 13:32)
bnt新聞訊 韓國演員高我星與李政宰、鄭雨盛創立的ArtistCompany正式簽訂專屬合約。
ArtistCompany方面26日表示：“高我星已與我公司簽訂專屬合約。”“高我星從兒童演員時期便展現了出色的演技。”“高我星擁有感動人心的演技和不可替代的魅力，今後的發展令人期待。ArtistCompany將給予全面支持，讓她能通過多樣的題材盡情發揮演技，展開活躍活動。”
另外，高我星通過2006年的電影「漢江怪物」被大眾熟知，之後出演了「學習之神」、「雪國列車」、「聽到傳聞」等多部影視劇作品。王容/文 bnt新聞DB/圖
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