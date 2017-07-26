



bnt新聞訊 韓國演員朴敘俊、姜河那確定出演SBS電視臺綜藝節目「RunningMan」。





SBS方面26日向媒體表示：“朴敘俊和姜河那確定出演「RunningMan」，節目將於31日進行錄制，播出時間尚未確定。”朴敘俊、姜河那主演的電影「青年警察」將於下月上映，片中這對“活寶兄弟”此次將在「RunningMan」有著怎樣的活躍表現，引發觀眾期待。





另外，朴敘俊、姜河那主演的電影「青年警察」將於8月9日上映。 王容/文 bnt新聞DB/圖

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