金莎朗現身機場 飛英國倫敦拍攝畫報Wow!NEWS新聞網 (2017-07-26 13:39)
bnt新聞訊 26日上午，韓國演員金莎朗經由仁川國際機場出發，前往英國倫敦拍攝畫報。王容/文 曺熙善/圖
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