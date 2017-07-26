



bnt新聞訊 韓國男團BIGBANG成員確定出演MBC電視臺綜藝節目「我獨自生活」。





「我獨自生活」節目組方面26日向媒體表示：“BIGBANG成員太陽確定將出演節目，展現一個人的日常生活。節目錄制時間和播出日期正在協調中。”此次是太陽久違出演綜藝節目，將通過節目公開新曲創作等各種日常生活故事。





另外，太陽即將於下半年solo回歸。王容/文 bnt新聞DB/圖

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