BB太陽出擊「我獨自生活」 公開生活日常Wow!NEWS新聞網 (2017-07-26 13:41)
bnt新聞訊 韓國男團BIGBANG成員確定出演MBC電視臺綜藝節目「我獨自生活」。
「我獨自生活」節目組方面26日向媒體表示：“BIGBANG成員太陽確定將出演節目，展現一個人的日常生活。節目錄制時間和播出日期正在協調中。”此次是太陽久違出演綜藝節目，將通過節目公開新曲創作等各種日常生活故事。
另外，太陽即將於下半年solo回歸。王容/文 bnt新聞DB/圖
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