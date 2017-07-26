崔子惠拍bnt寫真 純美嫵媚大方迷人Wow!NEWS新聞網 (2017-07-26 13:43)
bnt新聞訊 近日，韓國演員崔子惠攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真。白色鏤空連衣裙清純靚麗；T恤搭配牛仔褲自然簡約；黑白花色長裙盡顯嫵媚柔美，大方迷人。王容/文 Kwak Hyomin/圖 Lemite，momnuri/服裝
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