WekiMeki金度延最新畫報公開 反轉美妝魅力亮眼Wow!NEWS新聞網 (2017-07-26 13:45)
bnt新聞訊 即將於8月8日出道的韓國女團Weki Meki成員金度延為某時尚雜誌拍攝的最新畫報26日公開。從粉嫩可愛到黑白夢幻，金度延將兩種反轉風格的美妝造型完美消化，展現了八色鳥般的魅力。王容/文 VOGUE/圖
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