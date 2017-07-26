







bnt新聞訊 即將於8月8日出道的韓國女團Weki Meki成員金度延為某時尚雜誌拍攝的最新畫報26日公開。從粉嫩可愛到黑白夢幻，金度延將兩種反轉風格的美妝造型完美消化，展現了八色鳥般的魅力。王容/文 VOGUE/圖









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