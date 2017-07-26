來源：海外網

海外網7月26日電 泰國前總理英拉26日在個人臉書主頁發佈自己與哥哥他信的合照，併發文為哥哥他信68周歲生日獻上祝福，希望哥哥能夠幸福。而就在上周五，英拉就大米收購案出庭聽取最後證詞，面對法庭外聚集的支持者，英拉淚灑當場。

據泰國《世界日報》報導，英拉發文祝福哥哥他信，「今天是哥哥生日，除了祈禱神靈保佑你平安，身體健康，妹妹沒有什麼可以給你。更重要的是，希望我的哥哥幸福，因為哥哥經歷了太多，希望一切都能好好地過去。我愛哥哥。」

據此前海外網報導，泰國最高法院8月底將宣判前總理英拉大米收購案，目前，泰國司法部已經凍結了英拉的部分個人銀行賬戶，為了維護法庭宣判日的安保工作，泰國總理巴育再次警告英拉的支持者，禁止集會示威。

上周五，英拉就大米收購案出庭聽取最後證詞，當天，數百人在法庭外集會，為她提供精神上的支持。面對支持者，英拉再次淚灑當場。（綜編/海外網 鞏浩）