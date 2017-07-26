【台灣醒報記者林亭妤台北報導】就算是AI智慧機器人，在學習博大精深的語言時也面臨巨大挑戰。科技部長陳良基26日指出，人工智慧目前在語音理解方面尚有很大的進步空間，但未來電子產品若要結合AI智慧化以達人機完美互動，精準的對話是最重要的技術。為此，科技部將祭出百萬美金，舉辦為期1年以上的「科技大擂台」競賽。

想讓機器人聽懂、理解人類語言並做出反應尚有一定難度，大仁科技大學校長、成大電機工程學系講座教授王駿發26日在科技部記者會中指出，語音辨識是非常困難的技術，每個人的語音、每個家庭的語言、對話語意都不同，若AI機器人具有從善如流的對話能力，將可以在台灣創造高達10兆的產值。

未來高齡社會所需的醫療服務、數位教育、智慧家庭、商業金融等產業的機器人，都會應用到語音對話介面，科技部強調，AI語音對話包含「語音辨識」和「語意理解」2項核心技術，機器人必須與在地的習慣用語、腔調、文化風俗、使用情境契合，且可以主動過濾多餘的背景雜音、辨識人音，才能實現「人機對話無礙」的目標。

「科技大擂台 與AI對話」競賽將分為「熱身賽」及「正式賽」，熱身賽限高中生及大學生組隊參加，賽程自8月1日起至10月中決賽。陳良基說，年輕人才是國家未來的希望與棟樑，因此熱身賽是為鼓勵、培養青年學子對AI領域的興趣，預計取12組隊伍進入決賽，第一名獲得獎勵金10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元，其餘都是1萬元。

正式賽則開放各界人士自由報名，預計2018年3月開賽後賽程持續1年，至2019年3月進行決賽，冠軍可獨抱獎金2000萬元新台幣，亞軍獎金500萬元。陳良基表示，在科技領域，要做就要做第一，才能當領頭羊，因此冠亞軍的獎金分配有一定懸殊；賽程持續長達1年，也是為了讓研發的技術具備可行性。

科技部次長許有進舉例大擂台競賽的題型如：隊伍研發的AI機器人在聽完一段對話（有國語、有台語、也有混合語言對話，且夾雜會影響判斷的背景雜音）後，必須根據對話內容做出正確的回應，他認為會是很大的挑戰。