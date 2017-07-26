（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲原住民盲人歌手古魯姆（Gurrumul）的經紀公司今天表示，享譽世界的古魯姆在「長期對抗病魔」後辭世，享年46歲，澳洲歌迷紛紛上推特推崇他對音樂的貢獻。



法新社報導，天生失明的古魯姆個性靦腆，從不接受訪問，極為害羞。儘管他以大約只有3000人理解的方言Gumatj演唱歌曲，他的音樂仍贏得世界各地聽眾的讚揚。



古魯姆唱片公司瘦魚音樂（Skinnyfish Music Australia）發表聲明說，這位本名為雅納平古（Geoffrey Gurrumul Yunupingu）的歌手在皇家達爾文醫院（Royal Darwin Hospital）辭世。



瘦魚音樂說：「我們今天為失去一位偉大澳洲人而哀痛，雅納平古博士在長期對抗病魔後，昨天在皇家達爾文醫院逝世，享年46歲。」公司沒有提供進一步細節。



消息傳出後，許多澳洲人紛紛在社群媒體上追悼這位歌手，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也推文哀悼。



他說：「雅納平古博士是位非凡的澳洲人，透過音樂與世界分享雍古（Yolngu）語。我替加里溫庫（Galiwin'ku）、家庭與朋友祈禱。」



澳洲搖滾傳奇與「午夜石油合唱團」（Midnight Oil）主唱彼得賈瑞特（Peter Garrett）也推文說，古魯姆是「真正偉大的音樂家」。



「令人非常難過的消息，太年輕了，還有很多東西沒帶給大家，我的心與他的家庭同在。」



古魯姆曾與世界各地音樂家合作過，知名製作人昆西瓊斯（Quincy Jones）、英國巨星艾爾頓強（Elton John）與史汀（Sting）都曾和他同台演出或是錄製音樂。



他也曾為英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與美國前總統歐巴馬表演過。（譯者：中央社周莉芳）1060726