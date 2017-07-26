[環球網綜合報導]據英國路透社7月26日報導，7月25日美國共和黨議員蘇珊﹒科林斯與身邊一位議員討論了聯邦預算並對特朗普進行了抱怨和批評，但由於兩人沒有關掉麥克風，這段對話被錄了下來。

《華盛頓郵報》獲得的一段錄音顯示，在一次關於交通﹑住房﹑城市發展的議會小組委員會聽證會結束時，科林斯和身邊的民主黨議員傑克﹒里德談論了總統特朗普和聯邦預算的問題。

在錄音中，科林斯暗示白宮管理與預算辦公室在減少開支方面採取的措施變化無常。

根據《華盛頓郵報》的報導及所附錄音，科林斯說：「我對此沒有考慮，沒有標準，什麼也沒有。」

里德則回復說說：「我認為，他瘋了。」這似乎是在指代特朗普

之後，科林斯說：「我認為他不知道有預算控製法案或其他東西。」這似乎指的是總統及2011年的預演算法。

里德的發言人昂魯稱，里德是想讓科林斯知道自己是站在她這邊的。

在一份給路透社的郵件中，昂魯表示，里德公開和私下都曾說過，特朗普政府極度混亂且不負責任。（實習編譯：李梅梅、馬娜 審稿：譚利婭）