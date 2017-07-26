生態越界日再度提前 下週開始賒帳度日中央社 (2017-07-26 14:25)
（中央社巴黎25日綜合外電報導）一份報告今天指出，人類將在下週就把諸如水、土壤和乾淨空氣等今年全年的地球資源配額給消耗一空。
法新社報導，據綠色團體世界自然基金會（WWF）和環保組織全球生態足跡網絡（GFN），今年的「生態越界日」（Earth Overshoot Day）落在8月2日，比去年提早。
這意謂人類今年剩餘時日得「賒帳」度日。
兩個團體聲明：「在2017年8月2日之前，我們就會用掉超過地球全年可以從大自然中再生的總量。這意謂我們在7個月內就排放出超過海洋和森林一年能夠吸收的碳，相較於同期間內地球所能生產的，我們捕撈更多魚、砍伐更多樹、收割更多莊稼、消耗更多水。」
依照目前的消耗速度，需要相當於1.7個地球產生的自然資源，才能滿足人類所需。
自1986年開始計算以來，這項令人憂心的里程碑每年都提早來臨，從1993年的10月21日，2003年提前至9月22日，2015年再提前至8月13日。
兩個團體還表示，人類在地球上的生態「足跡」有6成來自燃燒煤炭、石油和天然氣而產生的溫室氣體排放。
不過聲明也提到一項好消息：儘管逐年提早，但「生態越界日」提前的速度有在減緩。
報告也提到，每個人都可藉由少吃肉、少耗用燃料和降低食物浪費作出貢獻，最終逆轉趨勢。（譯者：中央社何宏儒）1060726
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