【大成報記者何秀菁／南投報導】迎接暑期觀光潮來臨，集集鎮公所提供不同類型的音樂藝文饗宴，讓小鎮盛夏之夜繽紛多彩！集集公所自7、8、9月的周末假日分別在集集火車站前廣場等地舉辦「2017仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」，每到假日傍晚或晚上，在集集分別有機會聽到原汁原味的非洲民謠、爵士樂團演奏國台語老歌、流行男團表演，另外還有知名作家─眭澔平老師精湛的環遊世界旅遊講座，風格型態豐富多元，以因應不同年齡族群遊客的喜好。集集鎮公所於7月25日在公所三樓舉辦「2017仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」記者會，介紹暑期一系列音樂藝文表演，也邀請亮麗吸睛的南投在地樂團「星期二樂團」，約20位團員浩浩蕩蕩齊聚表演，為暑期活動揭開序曲。「2017仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」，將於7、8、9月周末假日於集集火車站前廣場等地熱鬧登場，為因應不同年齡族群，每場次有不同主題，除了邀請國內知名演藝團隊、人員演出，配合街頭藝人表演外，還有知名作家講座及健走等不同活動類型的呈現。集集鎮長陳紀衡說明，仲夏樂之夢活動共舉辦5場音樂藝文表演與健走活動，包括7月29日「金曲之夜」，由台灣民歌歌王施孝榮、國台語雙聲帶知名女歌手楊靜演唱金曲好歌；8月6日「夢夏爵士樂」，由一群熱愛音樂的老音匠組成的星期二樂團，帶來精彩爵士老歌表演，樂團團長劉勇志也是集集人，特地返鄉回饋，相當難得；8月19日「泛非文化樂團」，則由來自西非、加勒比海的鼓手、歌手及舞者所組成的表演團體，帶來跨國界的非洲感官；8月27日「A-Team」，由偶像實境秀脫穎而出的流行男團，帶來創新的流行舞曲，不輸日韓偶像團體；加上8月12日在公所三樓禮堂邀請到知名作家─眭澔平老師以「環遊世界與身心靈成長」為題的講座，以及9月17日在綠色隧道登場的「2017集集愛健走～齊步走」系列活動，相信能讓在集集留宿的遊客周末傍晚或夜晚，有更豐富多元的選擇。南投縣政府觀光處處長王源鍾也特別出席力挺活動，他表示，集集鎮用心規劃豐富的暑期活動，相當耳目一新，除了風格多元的音樂表演外，另有作家眭澔平以生態旅遊、人文關懷、環境議題等層面分享的講座，相當值得一聽；此外，還有健走活動讓民眾一步一腳印去感受綠色隧道的自然生態之美。透過各種音樂藝文活動，相信能讓親子、青年人、年長者等不同族群的需求都得能得到滿足，令人期待。