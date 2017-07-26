高俊熙新造型曝光 妹妹頭瀏海萌翻NOWnews今日新聞 (2017-07-26 13:56)
南韓女星高俊熙在前年與朴敘俊、黃正音合作韓劇《她很漂亮》後人氣走紅，甚至被封為「最強閨密」，她最讓人印象深刻的便是一頭俐落短髮，在一片長髮女星中更是顯眼，而她近來為了拍攝海報還因此將中分的短髮造型，改成了可愛妹妹頭齊瀏海，讓人眼睛為之一亮。
她在IG上貼出一段影片及許多張新造型的海報照片，影片中有許多不同的裝扮，復古兼具時尚，或者清新俏麗，應有盡有，而幾乎都以中分，無瀏海造型亮相的她，居然剪了一個可愛的齊瀏海，看起來非常年輕俏皮。
另外她確定與晉久合作新劇《Untouchable》，並擔綱女主角，預計將於10月播出。
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