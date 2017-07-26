（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）電影「神力女超人」（Wonder Woman）票房席捲全球，片商華納兄弟（Warner Bros）今天宣布，這部取材自DC漫畫的電影續集，將在2019年底上檔。



外型亮麗的蓋兒加朵（Gal Gadot）是神力女超人的女主角，她曾是以色列女兵，躍上大銀幕飾演維護正義的使者，果然頗具說服力也帶動票房開紅盤。



美國「綜藝」（Variety）雜誌網站報導，這部轟動全球的電影（首集），票房進帳超過7億美元，片商於傍晚宣布，蓋兒加朵的神力女超人2（Wonder Woman 2），預計2019年底上映，確切時間是2019年12月13日。



綜藝雜誌網站6月20日曾披露，神力女超人的導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）與A咖漫畫家瓊斯（Geoff Johns）已著手構思續集的劇本，當時瓊斯曾說，兩人的目標就是要創作一部更強大的神力女超人電影。



至於劇情的鋪陳，瓊斯說，神力女超人首集他與派蒂合作愉快，至於續集他們已經有很酷的點子。



雖然片商尚未宣布，是否仍由派蒂珍金斯執導續集，不過這位女導演說，續集的場景設定在美國，而非如首集設定在歐洲。



華納兄弟影業總裁托比艾默瑞奇（Toby Emmerich）則說，續集故事發生的時間點也是設定在過去，但並非如首集發生在第一次世界大戰期間。1060726