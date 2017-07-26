被爆謊稱主持人 海倫清桃喊話台中市長踹共NOWnews今日新聞 (2017-07-26 14:16)
海倫清桃今年初與前夫上演一場鬧劇，不僅婚姻宣告破局，滿口謊言更使形象一落千丈。近日海倫清桃再被爆說謊，爆料者指出「在台灣遇見南島」活動是找海倫清桃來當口譯並非主持人，但她卻對外謊稱自己是主持人。海倫清桃在臉書透露活動開始前被要求改頭銜，若是不改將被台中市政府提告，海倫清桃則強硬表示：「真的要告才是英雄好漢。」
海倫清桃在臉書透露，6月2日收到台中市政府「在台灣遇見南島」主辦單位的邀約，希望她能請當主持人，海倫清桃為了能替原住民及新住民服務便接下。7月25日海倫清桃收到台中市政府給她的海報，便上臉書宣傳，而後卻接獲訊息表示活動暫緩，經紀人旋即接到自稱是台中市政府的人，以警告性的口吻說：「我們是找她當翻譯不是主持人，如果不更改的話市政府將會提告。」
相當無奈的海倫清桃則表示：「如果和經紀人嗆聲的真的是市政府的人，我想問市政府的誠信在哪兒了，可以睜眼說瞎話嗎！我幫你們免費宣傳活動，你們還向媒體爆料說我只是翻譯，天理何在啊。」
整件事情如同一場羅生門，海倫清桃更在臉書喊話台中市長林佳龍，「我非常好奇市長有介入這整件事情嗎？去年我去當台中三寶的代言人，市長還說海倫清桃是他的好朋友，言猶在耳，市長打算如何處理這件沒有誠信的事？」言語中透露著深深無奈。
▲海倫清桃在臉書澄清始末。（圖／翻攝自臉書，2017.07.26）
▲海倫清桃在臉書喊話台中市長。（圖／翻攝自臉書，2017.07.26）
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