大陸山東省海事局今天(26號)發布「魯航警0275」號通告，表示解放軍海軍部隊將在山東青島到江蘇連雲港以東的黃海海域，進行大規模實彈演習，為確保航行安全，從27號上午8點到29號傍晚6點，將這個區域劃設為臨時禁航區，這段期間禁止進入禁航區，並且必須聽從外圍警戒艦艇指揮，以策安全。



