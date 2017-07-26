共軍大規模軍演 明在黃海劃設禁航區中廣新聞網 (2017-07-26 13:40)
大陸山東省海事局今天(26號)發布「魯航警0275」號通告，表示解放軍海軍部隊將在山東青島到江蘇連雲港以東的黃海海域，進行大規模實彈演習，為確保航行安全，從27號上午8點到29號傍晚6點，將這個區域劃設為臨時禁航區，這段期間禁止進入禁航區，並且必須聽從外圍警戒艦艇指揮，以策安全。
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