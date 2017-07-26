（中央社記者尹俊傑北京26日電）首輪「中美全面經濟對話」上週舉行，中國大陸同意首度進口美國稻米。但大陸商務部發言人今天卻說，進口美國稻米有三道法律步驟，目前只過一關，美國稻米還不能銷往大陸。



美國總統川普（Donald Trump）力圖縮小美中貿易逆差，4月會晤中國大陸國家主席習近平後，雙方展開「百日計畫」貿易談判。中國大陸在談判期間宣布重新開放進口美國牛肉，被視為是對美方釋出善意。



首輪「中美全面經濟對話」落幕後，美國農業部長帕度（Sonny Perdue）20日宣布，歷經10年談判，中國大陸官員已同意首度進口美國稻米，雙方就開放美國稻米銷陸的最後細節達成共識。



但中國大陸商務部發言人今天在官方微信「商務微新聞」文章中表示，中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局與美國農業部代表在「中美全面經濟對話」期間簽署「關於美國輸華大米植物衛生要求議定書」，意味雙方就美國稻米輸陸的檢驗檢疫要求達成共識。



新聞稿指出，這只是根據中國大陸「進出境動植物檢疫法」、「食品安全法」實施的第一步法律步驟。



美國稻米對陸展開貿易還有兩關要過：相關企業需經美國政府註冊並向中國大陸國家質檢總局推薦，且獲陸方認可；為防止有害生物傳入，美方需對合格企業生產的輸陸稻米進行燻蒸，且經陸方專家評估、確認。



這名發言人說，以上三步驟「缺一不可」。目前只完成第一個步驟，美國稻米還不能輸往中國大陸。



美中關係近期因雙方處理北韓問題路徑分歧再現波折，外傳川普對北京失去耐心，美方打算對輸美的陸製鋼鐵課徵保護關稅。首輪「中美全面經濟對話」結束後，雙方取消記者會，也未發表聯合聲明，被認為不歡而散。1060726